Les médecins namurois permettent de pallier la désertification médicale à Givet

(Belga) Le projet interrégional qui permet à des médecins spécialistes du CHU UCL Namur de tenir des consultations au pôle médical français de Givet depuis novembre 2018 est un succès, ont indiqué jeudi ses représentants.

La coopération entre le CHU UCL Namur, la Mairie de Givet, l'ASMUP 08 et d'autres acteurs de la santé transfrontalière franco-belge a été initiée dans le cadre du programme Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen. Son objectif était d'améliorer l'accès aux soins et de lutter contre la désertification médicale en médecins spécialistes sur le canton de Givet. Huit médecins spécialistes belges du CHU UCL Namur ont maintenant obtenu l'autorisation d'exercer à Givet en respect des procédures d'inscription à l'Ordre départemental des Ardennes. Cinq consultations ont ainsi pu être ouvertes dans le pôle médical de Givet : en chirurgie générale, chirurgie cardio-vasculaire, ou encore en oncologie-radiothérapie. Un numéro de prise en charge unique est par ailleurs désormais aussi proposé (+32 (0)82 21 23 65). En outre, le rapport rappelle que les patients du canton bénéficient des mêmes modes de prise en charge que lorsqu'ils sont soignés à Dinant et Mont Godinne, grâce à la convention Zoast Ardennes (accord transfrontalier franco-belge de 2008). "Cette collaboration constitue un levier unique pour répondre aux lacunes de l'offre de soins dans un territoire frontalier", a commenté Henri Lewalle, coordinateur du projet. "Les institutions européennes montrent au travers de ce projet toute leur utilité pour pallier les carences des politiques nationales." (Belga)