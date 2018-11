Les médicaments contre l'hépatite C seront remboursés pour tous les patients

(Belga) Tous les malades atteints de l'hépatite C bénéficieront du remboursement des médicaments, même à un stade précoce, a annoncé vendredi la ministre de la Santé, Maggie De Block. La mesure entrera en vigueur le 1er janvier.

Jusqu'à présent, les médicaments contre cette maladie ne sont remboursés qu'à un stade avancé de la maladie. L'Institut National de l'Assurance Maladie-Invalidité (INAMI) et les producteurs de médicaments ont signé un accord qui élargit ce remboursement. En s'attaquant plus tôt à l'hépatite C, il est possible d'éviter qu'elle ne devienne chronique et que les lésions ne soient permanentes. Aujourd'hui, 1.100 patients bénéficient déjà du remboursement des médicaments contre l'hépatite C. Grâce à l'élargissement du remboursement à la phase initiale de la maladie, un millier de patients devraient s'ajouter à ce nombre l'an prochain. Le traitement dure en général environ trois mois. Un premier test sanguin est effectué pour contrôler l'absence du virus trois mois après la fin du traitement antiviral. Un test définitif devra confirmer que le virus n'est plus détectable douze mois après le traitement. L'hépatite C est une maladie infectieuse qui atteint principalement le foie. Elle se manifeste progressivement et, donc, beaucoup de patients sont porteurs sans le savoir. Aujourd'hui, 70.000 Belges sont porteurs du virus et seule la moitié d'entre eux en est conscient. Le virus se transmet essentiellement par le sang ou des produits sanguins infectés. Cela peut être le cas lors d'une injection de drogues par voie intraveineuse, d'une transfusion de sang non contrôlé ou de rapports sexuels non protégés. (Belga)