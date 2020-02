Les ministres de la Santé d'Italie et des pays voisins se rencontrent mardi

(Belga) Les ministres de la Santé d'Italie et de ses pays voisins ont décidé de se rencontrer mardi à Rome pour discuter de l'épidémie de coronavirus qui touche durement l'Italie.

Les ministres de la Slovénie, d'Autriche, de Suisse, de la France et d'Allemagne doivent coordonner leurs politiques avec leur homologue italien, a annoncé lundi le ministre autrichien de la Santé, Rudolf Anschober, lors d'une conférence de presse à Vienne. Six personnes sont mortes des suites du covid-19 en Italie et plus de 200 ont été contaminées. (Belga)