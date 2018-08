Les parcs bruxellois fermés au public jeudi

(Belga) Les parcs et cimetières gérés par la Ville de Bruxelles seront fermés au public ce jeudi, à partir de 12h, en raison des fortes rafales de vent annoncées.

Les parcs de la région bruxelloise (gérés par Bruxelles Environnement) seront également fermés. La possibilité de réouverture des parcs et des cimetières sera examinée ce vendredi, en matinée, par les autorités compétentes. La décision de fermeture de la voirie qui traverse le Bois de la Cambre sera annoncée via les services de la police, selon la Ville de Bruxelles. L'Institut royal météorologique (IRM) annonce qu'une onde pluvio-orageuse très active traversera la Belgique jeudi à partir du sud. Elle donnera lieu à des pluies parfois soutenues et des orages intenses par endroits, pouvant être accompagnés de grêle. L'IRM prévoit des cumuls de précipitations pouvant dépasser 20 litres par mètre carré dans certaines régions ainsi que la possibilité de fortes bourrasques, de plus de 90 km/h. (Belga)