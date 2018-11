Les patients pourront désormais consulter leurs prescriptions sur le portail Masanté

(Belga) Les patients peuvent désormais consulter les prescriptions de leurs médecins ou dentistes sur Masanté, le portail en ligne permettant d'avoir accès à toute une série de données de santé, indique vendredi la ministre compétente Maggie De Block (Open Vld).

Les personnes inscrites sur le portail (www.masante.belgique.be) auront accès librement à toutes les prescriptions de leurs dentistes et médecins, à condition que ces derniers les aient réalisées de manière électronique. En octobre, 13.648 médecins et 3.733 dentistes procédaient déjà de la sorte. La possibilité offerte aux patients de consulter ces données constitue une nouvelle étape vers une prescription entièrement électronique. Pour l'instant, un médecin qui prescrit les médicaments électroniquement ne donne plus de prescription sur papier, mais bien une preuve de prescription électronique. A terme, cette dernière devrait aussi disparaître. L'objectif sera que les patients puissent indiquer via Masanté dans quelle pharmacie ils souhaitent retirer un médicament. Le pharmacien recevrait la prescription électronique automatiquement et pourrait donc préparer le produit demandé. (Belga)