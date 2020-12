Les performances de la Belgique la classent parmi les mauvais élèves européens

(Belga) La Belgique a encore régressé dans un classement des performances d'une soixantaine de pays en matière de lutte contre les changements climatiques, dressé chaque année par des ONG environnementales. Notre pays occupe la 40e place (-5) du "Climate Change Performance Index 2021", après avoir déjà reculé de quatre rangs l'an dernier, et apparaît comme l'un des plus mauvais élèves d'Europe de l'Ouest.

Cet indice est publié annuellement par les ONG Germanwatch, the NewClimate Institute et the Climate Action Network. Il est établi avec le concours de 400 experts énergétiques et climatiques, dont une bonne part sont membres d'ONG environnementales. L'outil, qui se présente comme indépendant, analyse les politiques de 57 pays et de l'Union européenne, lesquels représentent plus de 90% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, à l'aune de 14 critères répartis en quatre catégories: les émissions de gaz à effet de serre, le recours aux énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et la politique climatique. La Belgique se voit désormais affubler d'une note "basse" pour ce qui concerne ses émissions de gaz à effet de serre mais aussi pour sa production d'énergies renouvelables, son efficacité énergétique et sa politique climatique. Sans surprise, la note générale pour notre pays est donc "basse" et n'est pas jugée en adéquation avec les objectifs de l'accord de Paris de contenir le réchauffement bien en-deça de 2°C et si possible à 1,5°C. "L'absence de réduction d'émission sur plusieurs années pénalise particulièrement la Belgique dans le classement, et signe l'absence d'effet des politiques climatiques dans notre pays ces dernières années", commente Noé Lecocq, expert climat à Inter-Environnement Wallonie, tout en demandant que les prochaines politiques de relance post-Covid réduisent "structurellement" les activités polluantes et enclenchent "une transition résolue vers un modèle décarboné, résilient et durable". Comme les autres années, les trois premières places du classement sont laissées vacantes, aucun pays ne menant une politique climatique jugée suffisamment ambitieuse, selon les auteurs du comparatif. La quatrième place, qui consacre donc le pays le plus méritant du classement, revient à nouveau, à la Suède, qui devance cette année le Royaume-Uni. Avec sa 40e place, la Belgique est l'un des pays les moins bien classés d'Europe occidentale, l'Allemagne étant 19e, la France 23e et les Pays-Bas 29e. À nouveau, les deux dernières places sont occupées par l'Arabie saoudite (60e) et les États-Unis (61e). (Belga)