Les principaux musées d'histoire naturelle expriment leur soutien au musée de Rio

(Belga) Les douze plus grands musées d'histoire naturelle, parmi lesquels le musée des Sciences naturelles de Bruxelles, ont exprimé, dans un communiqué commun mercredi, leur soutien après l'incendie qui a détruit le Musée national de Rio. L'institution possédait une large collection - 20 millions de pièces - géologique, botanique, paléontologique et archéologique.

"On ne peut assez déplorer l'importance des collections ainsi tragiquement disparues. Le Musée national du Brésil abritait des objets d'art inestimables et d'une valeur incalculable pour la science. Cela allait de pans entiers du patrimoine scientifique et culturel brésiliens jusqu'au bâtiment lui-même. Ce n'est pas seulement une perte immense pour le Brésil mais aussi pour le monde entier", peut-on lire dans ce communiqué. L'Unesco a proposé son aide au Musée et les musées d'histoire naturelle en feront de même dans les semaines, mois et années à venir. Ils veulent s'unir en faveur de la conservation et la protection de ce que ce patrimoine représentait. "Nos collections constituent une inestimable bibliothèque d'instants précis de la vie sur Terre. Chaque objet et exemplaire conservé est un exemple essentiel de la façon dont le monde s'est développé jusqu'ici et nous donne une idée de la façon dont nous pouvons le préserver à l'avenir", poursuit le communiqué. (Belga)