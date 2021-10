Les recyparcs wallons collecteront samedi des BD, puzzles et autres jouets en bon état

(Belga) Offrir une nouvelle vie aux livres, jeux de société, poupées et autres jouets délaissés par des enfants devenus grands, c'est ce que proposeront samedi les recyparcs wallons grâce à leur collecte annuelle de jouets parés pour une nouvelle aventure.

Tous les jouets facilement lavables comme les patins à roulettes, vélos, raquettes, petites voitures, ballons, etc. sont les bienvenus, ainsi que les bandes dessinées, puzzles et jeux de construction. Par contre, par mesure d'hygiène et dans le respect de l'environnement, les peluches et jouets fonctionnant avec des piles ne seront pas collectés. Les trésors récoltés, en bon état et complets, seront redistribués grâce à des associations locales et feront ainsi la joie d'enfants moins favorisés. L'opération permettra également de réduire la quantité de déchets produits. Les années précédentes, plus de 40.000 jouets avaient ainsi animé un nouveau foyer. (Belga)