Les recyparcs wallons recueillent ce samedi des jouets en bon état et à donner

(Belga) Une collecte de jouets est organisée ce samedi dans les recyparcs de la Région wallonne par les différentes intercommunales de gestion des déchets. L'objectif est double: prolonger la durée de vie d'un objet et égayer les journées d'un enfant.

Tous les jouets en bon état et complets sont les bienvenus pour cette 17e édition, à l'exception des peluches et jouets à piles, qui se verront refoulés à l'entrée pour des raisons d'hygiène et de respect de l'environnement. Les puzzles, vélos, poupées, raquettes, jeux de société, ballons et autres objets faciles à nettoyer seront, eux, de la fête. Les jouets récoltés, en bon état et complets, profiteront d'une seconde vie dans les bras d'enfants défavorisés, par le biais d'associations telles que la Croix-Rouges et les CPAS. Près de 44.200 petites voitures, livres, jouets en bois ou en plastique avaient ainsi été sauvés de la poubelle en 2018. (Belga)