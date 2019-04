Les températures chutent, faut-il protéger vos plantes? "Il y a des années comme ça où le froid fait son grand retour"

Le temps de ce week-end est marqué par le retour des gelées. Les températures ont largement chuté. Durant la nuit, il gèlera pratiquement partout, avec des minima de -3 ou -4 degrés en Hautes-Fagnes à -1 ou 0 degré dans l'ouest du pays. De telles prévisions ne sont pas réellement inhabituelles en cette période de l'année.

Mais néanmoins, ce fort coup de gel pourrait faire quelques dégâts dans les vergers. La future production de pommes et de poires sera-t-elle impactée? Les viticulteurs sont également sur le qui-vive.





Attention aux plantes aromatiques



Alors, faut-il avoir peur pour vos plantes installées depuis quelques semaines dans votre jardin ou votre terrasse? Nicolas Loriot, jardinier, nous livre quelques recommandations. "Le conseil le plus simple va être de rentrer ses plantes. Les plantes aromatiques fragiles de type basilic, persil, coriandre vont pouvoir être rentrées à l'intérieur. Les fleurs tiennent mieux car on n'a pas affaire à de grosses gelées mais juste à des coups de froid. Donc même si des personnes ont mis leurs géraniums un peu tôt à l'extérieur, ils vont repartir sans problème", explique-t-il.

"Il y a des années comme ça où le froid fait son grand retour. Les Saints de Glace, c'est mi-mai. Donc normalement, si on veut jouer la carte de la sécurité, il faudrait attendre mi-mai (pour planter, nldr)", ajoute Nicolas Loriot.

Les agriculteurs fruitiers resteront quant à eux sur le qui-vive jusqu'à la mi-mai, soit une fois que la période climatologique des saints de glace est passée et qu'il n'est plus censé geler la nuit.