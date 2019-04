Les vacances de Pâques les plus chargées depuis cinq ans pour Touring

(Belga) Avec quelque 3.900 appels, plus de 1.600 interventions et 116 personnes rapatriées, Touring a vécu des vacances de Pâques très chargées cette année. "Nous n'avons jamais reçu autant d'appels au cours des cinq dernières années", confirme le porte-parole de l'organisation, Danny Smagghe.

Touring a pour le moment reçu 3.928 appels, soit une hausse de 6% par rapport à l'année dernière. Le nombre d'interventions a lui progressé de 9%, à 1.629. Selon l'organisation de mobilité, ces statistiques démontrent que les habitudes des Belges ont évolué. Il y a quelques années encore, les vacances d'hiver et d'été constituaient les périodes les plus chargées pour l'assistance voyage. "Le Belge part désormais en vacances plus souvent, mais de façon plus courte, et surtout en voiture", détaille Touring. L'organisation constate donc davantage d'accidents (144) et de véhicules rapatriés (122). Le nombre de dossiers d'interventions médicales a par ailleurs progressé de 12%, pour atteindre 421. Il s'agissait principalement de fractures, mais le nombre d'infections et de problèmes gastro-intestinaux a également augmenté. Au total, 116 personnes ont été rapatriées. (Belga)