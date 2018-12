Levée de fonds record pour les biotechs wallonnes

(Belga) Les entreprises wallonnes du secteur de la biotechnologie ont levé près d'un demi-milliard d'euros en 2018, a calculé l'Echo sur base des données auprès du pôle de compétitivité Biowin et des principaux fonds d'investissement actifs dans le secteur: SRIW, Meusinvest, Sambrinvest et Nivelinvest.

Les biotechs wallonnes ont ainsi levé 486,6 millions d'euros cette année. En 14 ans, le total des levées de fonds réalisées par les PME des sciences de la vie au sud du pays se monte à 1,78 milliard d'euros, contre 1,3 milliard il y a un an. Ce bon score s'explique notamment par le renforcement de l'expertise des universités et des chercheurs, l'augmentation des besoins à satisfaire avec le vieillissement de la population, ou encore l'effet boule de neige qu'ont provoqué les succès passés en Flandre et en Wallonie (Eurogentec, IBA dans la medtech, Ogeda...). (Belga)