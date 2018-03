Lidl ne va plus vendre de sacs en plastique aux caisses

(Belga) La chaîne de supermarchés allemande Lidl, qui compte 300 magasins en Belgique, ne vendra plus de sacs en plastique aux caisses après l'été, a-t-elle indiqué mardi. Actuellement, les clients de Lidl peuvent acheter des sacs en plastique à 10 centimes mais après l'été, ils n'auront que la possibilité d'acheter des sacs durables. Lidl espère, avec cette mesure, mettre 200 tonnes de plastique hors circuit chaque année.

"Les sacs en plastique ne font plus partie de notre vision d'avenir", a souligné Philippe Weiler, responsable durabilité chez Lidl Belgique. Lidl souhaite aussi que les emballages en plastique de ses propres marques soient 100% recyclables d'ici 2025. Elles représentent 90% de l'assortiment de la chaîne. Comeos, la fédération du commerce et des services, a indiqué que cette initiative de Lidl montrait que le secteur est très actif dans la réduction du plastique. "A l'époque, nous avons été des pionniers dans la suppression du sac à usage unique aux caisses. On ne le trouve plus dans les magasins et cela a permis d'économiser 4.500 tonnes de plastique", explique Hans Cardyn, porte-parole de Comeos. (Belga)