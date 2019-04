Liège: la salle de shoot obtient 830.000 euros pour pérenniser le projet

La ministre wallonne de la Santé Alda Greoli (cdH) a octroyé un budget annuel de 830.000 euros à la salle de consommation de drogue à moindre risque (SCMR) de Liège, écrit jeudi la Dernière Heure. Une enveloppe destinée à pérenniser le projet, qui a vu le jour en septembre 2018.

Six mois après son ouverture, la SCRM "Saf'ti" compte 363 usagers, selon les autorités de la ville. La consommation de drogues illégales, par injection ou par inhalation, y est supervisée par du personnel formé spécifiquement. La salle a comptabilisé 6.292 passages depuis septembre, soit une quarantaine par jour.

La SCRM emploie six infirmiers et cinq travailleurs, tandis que deux médecins reçoivent les usagers plusieurs fois par semaine. La salle emploie cinq autres personnes pour assurer l'entretien et la sécurité des locaux. Le personnel est présent tous les jours de l'année, sept jours sur sept.