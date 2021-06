Liège met en oeuvre la campagne "Ici commence la mer. Ne jetez rien !"

(Belga) Environ 2.700 pavés émaillés portant le slogan "Ici commence la mer. Ne jetez rien !" sont en cours d'installation, à côté d'avaloirs, partout en Wallonie. Dans le cadre de la mise en ?uvre à Liège, une action de sensibilisation a été menée mardi à Chênée.

Il s'agit d'une campagne portée et coordonnée par les 14 Contrats de rivière de Wallonie et la Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE), en partenariat avec les 7 organismes d'assainissement agréés, au niveau de la Wallonie. Ce sont les communes qui se chargent de la mise en ?uvre sur le terrain. Cette action, intitulée "Ici commence la mer. Ne jetez rien !", vise à sensibiliser les citoyens à l'importance de ne rien jeter dans les toilettes, les éviers ou directement dans l'avaloir d'un caniveau sachant que cela peut perturber le fonctionnement des stations d'épuration, diminuant ainsi leur efficacité. "Et lorsque les eaux usées et/ou les eaux pluviales ne sont pas envoyées vers une station d'épuration, les polluants rejoignent directement les cours d'eau pour terminer leur course dans les mers et les océans? C'est le cas avec les avaloirs qui, destinés à récolter uniquement les eaux de pluie, sont directement raccordés à la rivière", insistent les porteurs de la campagne. Mardi, la ville de Liège a proclamé le slogan "Ici commence la mer. Ne jetez rien !", à travers une action de sensibilisation qui s'est déroulée sur le marché de Chênée. Plusieurs collectifs se sont associés à la Ville pour interpeller les citoyens, notamment vis-à-vis de la récolte de mégots de cigarette. Des macarons "Ici commence la mer" ont ainsi été posés dans le quartier de Chênée. Les avaloirs ont également été tagués aux couleurs de cette campagne wallonne. Cette action sera également programmée dans le cadre d'autres marchés liégeois, tels que la Batte ou le marché Circuit Court.