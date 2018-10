Liège: trois projets sélectionnés lors de l'IDCity Day

(Belga) A l'occasion du concours IDCity qui a eu lieu toute la journée de samedi à Liège, trois projets à caractère culturel ou social soumis par des jeunes âgés de 16 à 25 ans ont été retenus pour être concrétisés.

Après avoir eu lieu dans des villes comme Dison ou encore Verviers, le concours d'idées «IDCity Your Ideas, Your City», créé par le Fonds Prince Philippe (géré par la Fondation Roi Baudouin), a débarqué pour la première fois ce samedi après-midi en plein cœur de la Cité ardente. «Il s'agit d'un événement qui a pour objectif principal de stimuler la créativité locale et l'imagination des jeunes afin d'améliorer leur ville et leur vivre-ensemble. Le concours d'idées cherche donc des rêveurs, penseurs et acteurs créatifs âgés de 16 à 25 ans et habitant, travaillant ou étudiant dans les villes participantes», commente Cathy Verbyst, la responsable communication de la Fondation Roi Baudouin. «Ces dernières semaines, les jeunes intéressés par ce concept positif ont eu la possibilité de partager et de poster leurs idées sur le site internet d'IDCity. Ceux qui ont été sélectionnés pour la beauté de leurs projets ont tous été invités à l'IDCity Day où ils ont travaillé, ensemble et durant toute la journée, sur une série de propositions.» En fin de journée, les participants ont eu la lourde tâche de se mettre d'accord afin de sélectionner trois initiatives qui pourront bénéficier d'un soutien du Fonds Prince Philippe. Ainsi, le premier projet sélectionné vise à l'intégration des personnes qui ont un handicap. Le second concerne la création de différents ateliers musicaux en faveur des artistes de la région tandis que le dernier vise des dispositifs utiles pour les sans-abris. «Les personnes qui ont pris part au concours ce samedi ont décidé de miser sur des créations diverses qui concernent différents domaines», souligne Cathy Verbyst, avant de préciser que les créateurs des trois propositions disposeront d'une aide précieuse afin de concrétiser leurs créations. Ils bénéficieront de 5.000 euros, à investir dans leur projet ainsi que d'un soutien professionnel d'une valeur de 5.000 euros également. (Belga)