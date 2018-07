Maladie de Newcastle: un onzième cas identifié chez un négociant de volailles à Haaltert

(Belga) L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a identifié un onzième cas de la maladie de Newcastle dans des volailles d'un négociant de volailles dans la commune de Haaltert (Flandre orientale), annonce-t-elle mercredi soir. Cette contamination s'ajoute aux 10 autres recensés chez des particuliers depuis la fin avril.

Une zone de rayon de 500m a été délimitée autour du foyer de Haaltert, tout comme une zone de protection de 3km ainsi qu'une autre de restriction de 10km. Ces mesures sont d'application pour 21 jours minimum. Plus tôt cette semaine, de nouvelles mesures avaient été prises pour tous les particuliers détenteurs de volailles ou d'oiseaux d'ornement en Belgique. Elles faisaient suite aux résultats de l'enquête sur les cas de contamination par le virus au niveau de particuliers, hobbyistes. Elles restent d'application, précise l'Afsca. Le virus de la maladie de Newcastle est très contagieux et peut contaminer toutes les espèces de volailles et d'oiseaux. En cas d'infection par une souche très agressive, des symptômes nerveux (dont celui du torticolis) et une forte mortalité surviennent, détaille l'Agence. L'homme n'est pas sensible à cette maladie et la consommation d'oeufs ou de viande de volaille ne comporte dès lors aucun risque, assure-t-elle encore. L'Afsca souligne encore que la vaccination est la seule mesure de prévention valable contre la maladie.