Malgré l'interdiction, on fume dans un café sur quatre en Wallonie

(Belga) La cigarette est interdite dans tous les lieux publics fermés depuis 2011, mais on continue à fumer dans un café sur quatre en Wallonie, relève mardi Sudpresse, relayant des chiffres du SPF Santé Publique.

De janvier à juin, 82 cafés wallons ont été contrôlés, dont 21 n'étaient pas conformes à la législation. "Au niveau francophone, 11 contrôleurs du SPF Santé publique et quatre inspecteurs sont chargés de faire respecter la loi. D'ici la fin de l'année, l'équipe sera renforcée de quatre nouveaux contrôleurs", indique la porte-parole du SPF Santé Publique, Vinciane Charlier. "Au total, 34 procès-verbaux ont été dressés. 11 aux tenanciers et 23 à des particuliers qui fumaient dans des établissements". Dix avertissements ont encore été adressés aux tenanciers. (Belga)