La manifestation d'agriculteurs prévue à Namur est annulée

La manifestation d'agriculteurs qui devait avoir lieu mercredi à Namur, devant le cabinet de la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier, est annulée, indique mercredi la Fédération unie de groupements d'éleveurs et d'agriculteurs (Fugea). Une délégation sera finalement reçue par la ministre à 11h30 pour aborder les contrôles liés aux produits phytopharmaceutiques (PPP), objet de la contestation.



"L'administration s'engage à suspendre ces contrôles afin que l'on éclaircisse la situation dans un climat serein, que l'interprétation des règlements soit clarifiée et la checklist rediscutée", a encore précisé la Fugea. "Nous attendons maintenant des avancées concrètes pour que ce dossier n'engendre pas de soucis dans nos exploitations agricoles et que de réelles simplifications administratives soient mises en place pour nos agriculteurs."