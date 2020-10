Manifestation de XR pour appeler le gouvernement à mener une politique écologique forte

(Belga) Une soixantaine de personnes liées au mouvement Extinction Rebellion (XR), selon l'estimation de la police de Bruxelles-Ixelles, ont manifesté jeudi en fin de journée, de 18h30 à 19h30, sur la place du Luxembourg, devant le parlement européen à Bruxelles où a été prononcée plus tôt la déclaration gouvernementale. Ils appellent la "Vivaldi" à adopter une politique écologique ambitieuse.

Les manifestants s'étaient rassemblés derrière la banderole "Quel est votre plan ?", message-phare arboré quotidiennement sous les fenêtres des formateurs du gouvernement pendant une semaine d'actions de courtes durées. Avec cette manifestation, ce marathon se clôture de manière positive par des chansons aux paroles détournées pour inviter au réveil face à l'urgence climatique. La forme du rassemblement a été choisie pour pacifier la mobilisation, après des arrestations répétitives d'activistes, dans la zone neutre comme hors de celle-ci. Une activiste a dénoncé des brutalités policières lors de la dernière action de lundi. "Nos trois demandes: dire la vérité, agir maintenant et mettre en place une assemblée citoyenne", explique un représentant du mouvement XR. "On va examiner en détail la déclaration du gouvernement et par la suite les mesures qui seront prises concrètement". (Belga)