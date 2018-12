Marche pour le climat - "La Flandre freine systématiquement les ambitions"

(Belga) La ministre fédérale de l'Environnement Marie Christine Marghem (MR), présente à la Marche pour le climat dimanche à Bruxelles, s'est dite interpellée par le message de la Marche. Elle a par ailleurs reproché à la Flandre, au micro de VRT NWS, de "systématiquement freiner".

Le message des organisateurs de la Marche qui a réuni des dizaines de milliers de personnes, était notamment adressé à la classe politique. Les activistes reprochent à cette dernière "un manque de volonté et d'esprit de décision". La participation de la ministre Marghem a d'ailleurs suscité des commentaires. Marie Christine Marghem a reconnu qu'elle devait faire mieux mais a aussi pointé du doigt le pouvoir régional flamand. "La Flandre freine malheureusement systématiquement lorsque nous voulons élever nos ambitions", affirme-t-elle. Des propos qui n'ont pas plu au ministre flamand de l'Energie Bart Tommelein (Open Vld). "Un ministre doit gérer et non manifester. Un ministre qui manifeste néanmoins ne doit pas raconter des mensonges sur le dos de ses collègues", écrit-il sur Twitter. En outre, la Flandre réalise de bons scores en matière d'énergies solaire et éolienne, estime-t-il. La ministre de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture Joke Schauvliege n'a pas non plus apprécié la sortie de la ministre Marghem. "Je ne participe pas à ces petits jeux", assure-t-elle. "Le gouvernement flamand a approuvé cet été un plan climat ambitieux pour la période 2021-2030, comprenant une réduction de 35% des émissions de gaz à effet de serre. Nous sommes curieux de voir le plan fédéral".