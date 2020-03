Marco Asensio offre la victoire au Real Madrid lors d'un tournoi sur FIFA 20

(Belga) Sur le terrain, Marco Asensio ne marque plus depuis longtemps pour le Real Madrid à cause d'une blessure aux ligaments croisés. Dimanche, il a rapporté la victoire à son équipe lors du tournoi en ligne sur le jeu FIFA 20, mis en place par La Liga et qui a permis de récolter la somme de 140.000 euros dans la lutte contre la propagation du coronavirus.

Dix-huit des vingt équipes de la première division espagnole ont participé au tournoi. Majorque et Barcelone n'y ont pas pris part car sponsorisées par Konami, qui produit le jeu Pro Evolution Soccer, concurrent du jeu développé par EA Sports. Chaque équipe était représentée par un joueur. En finale, Asensio s'est imposé 4-2 face à Aitor Ruibal de Leganes. Le match a été suivi par plus de 170.000 personnes sur la plateforme de streaming Twitch. Son équipier Thibaut Courtois avait lui pris place derrière le volant d'une monoplace virtuelle de Formule 1. Lors du 'Not the Bahrain GP', le Diable Rouge a terminé à la treizième place alors que Stoffel Vandoorne s'est classé septième.