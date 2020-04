Masques obligatoires en Roumanie à partir de la mi-mai

(Belga) Le port du masque deviendra obligatoire en Roumanie dans les espaces fermés et les transports publics à partir du 15 mai, a déclaré mercredi le président Klaus Iohannis, en annonçant les premières mesures de déconfinement dans ce pays moins touché par la pandémie de coronavirus que nombre de pays européens.

Cette obligation restera sans doute en vigueur jusqu'à l'année prochaine, "lorsque la pandémie sera sous contrôle et le risque de contamination n'existera plus", a prévenu M. Iohannis à l'issue d'une réunion avec plusieurs membres du gouvernement. La Roumanie compte à ce jour 9.700 cas confirmés de Covid-19 et 512 décès, dont une trentaine enregistrés ces dernières 24 heures. Selon le chef de l'Etat, les restrictions visant la liberté de mouvement, imposées à la mi-mars, ne seront plus reconduites lorsque l'état d'urgence expirera, le 15 mai. "Nous pourrons à partir de cette date nous déplacer sans devoir déclarer par avance où l'on va et pourquoi", a-t-il précisé. Les Roumains peuvent actuellement sortir pour travailler, faire des courses essentielles, se rendre chez le médecin ou aider des parents âgés, et ce uniquement après avoir rempli une attestation. "La vie ne reviendra pas pour autant à la normalité qu'on avait connue avant cette pandémie", a mis en garde M. Iohannis, précisant que cet assouplissement devra s'accompagner d'une "plus grande responsabilité envers les personnes vulnérables". Les écoliers et les étudiants devront attendre encore quelques jours pour savoir à quelle date ils pourront retourner en classe: "un plan concret" sera annoncé prochainement, de même que des mesures visant la reprise économique. Alors qu'une entreprise roumaine sur deux a réduit ou stoppé son activité, le constructeur automobile Dacia (groupe Renault), principal employeur privé de Roumanie, a relancé mardi sa production. (Belga)