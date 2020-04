Médecins Sans Frontières maintient son soutien aux personnes les plus vulnérables

(Belga) L'ONG médicale internationale Médecins Sans Frontières (MSF) a publié mercredi un premier bilan de ses opérations Covid-19 en Belgique. Au total, ses équipes mobiles ont épaulé 94 maisons de repos, formé 10 hôpitaux belges et prodigué des soins à plus de 3.000 personnes sans-abri et migrants sans-papiers.

Les équipes mobiles de MSF, pilotées par plus de 120 employés et soutenues par des dizaines de bénévoles, ont visité un total de 94 maisons de repos en Belgique, afin d'identifier les patients positifs au Covid-19, les isoler, organiser les soins et apporter un soutien en santé mentale au personnel et aux patients. Selon l'organisation, ce ne sont pas moins de 6.000 résidents qui ont bénéficié de ces services, et près de 1.000 travailleurs de santé de première ligne ont participé aux formations de MSF sur la prévention et le contrôle des infections, les mesures d'isolement et la référence vers les hôpitaux. Dix hôpitaux belges auraient également reçu des conseils techniques et stratégiques, ainsi que des formations sur la gestion des flux de patients et sur la prévention et le contrôle des infections. De plus, l'organisation spécialisée en crises humanitaires, comme des épidémies, des catastrophes naturelles ou des conflits, affirme avoir soutenu huit établissements de santé dans la phase de démarrage des centres de soins post-soins intensifs. MSF a, en un mois, mis sous observation, isolé et prodigué des soins à plus de 3.000 personnes sans-abri et migrants sans-papiers atteints de Covid-19 ou suspectés de l'être, notamment au sein de son centre d'accueil et de soins situé sur le site de Tour & Taxis, à Bruxelles. "Nous continuerons, dans les semaines à venir, à mettre au service de ceux qui en ont besoin notre expertise dans l'utilisation des équipements de protection, le triage, et la gestion des flux de patients et de personnel; tout comme nous poursuivrons l'accueil et les soins médicaux sur le site de Tour et Taxis", affirme Meinie Nicolai, directrice générale de MSF Belgique. Le 16 mars dernier, MSF, lançait en Belgique, en concertation avec les autorités sanitaires, un soutien aux hôpitaux et une série de projets visant à protéger les groupes de la population les plus vulnérables à la pandémie, tels que les personnes âgées, les migrants et les personnes sans-abris.