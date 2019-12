Météo clémente du mois de décembre: quelles conséquences sur la nature?

La météo est toujours très printanière en cette fin décembre. Le mercure flirte avec les 15 degrés pour le troisième jour consécutif. Cette douceur a-t-elle des conséquences sur le cycle de la nature ? Faut-il intervenir sur les plantes à cette époque ?

Avec des températures supérieures à 10 degrés, le sol n'est pas gelé et le planning des jardiniers de la ville de Liège est quelque peu modifié. "On peut continuer tout nos chantiers entamés, comme le ramassage des feuilles qui sont tombées assez tard mais d'un coup donc on a une surcharge de travail pour l'instant, explique le contremaître au service des plantations de la ville de Liège, Philippe Devos. Ensuite, on peut continuer nos plantations. Nous plantons par exemple les haies de hêtres, de charmes, des fruitiers".

La fin de l'année approche, les plantes commencent à bourgeonner et les coupes ne vont pas tarder. "À ce stade-ci de l'évolution, il n'y a aucun problème car les jeunes pousses ne sont pas encore sorties, ce sont les jeunes pousses les plus sensibles aux gelées".

Le cycle migratoire des oiseaux perturbé

Le redoux perturbe un peu plus la migration des oiseaux. Plus de 157.000 migrateurs ont été observés en Belgique : bien loin des 315.000 spécimens recensés l'an dernier. Selon l'ornithologue Natagora Antoine Derouaux, "les oiseaux vont économiser de l'énergie en ne faisant pas leur migration. Donc les canards vont rester dans le nord de l'Europe et a priori on en observera moins cet hiver chez nous".

Le risque de transmission de maladies est aussi plus élevé dans les nichoirs : "Les mangeoires sont des endroits où il y a beaucoup d'oiseaux qui se réunissent et donc des possibilités de transférer des maladies d'un oiseau à l'autre. Alors on conseille de bien nettoyer ces mangeoires parce que le gel n'agit pas comme tueurs de champignons ou de bactéries".

Ces conditions presque printanières pourraient piéger les batraciens. Les pontes prématurée des grenouilles seraient une catastrophe à quelques semaines de possibles gelées hivernales.