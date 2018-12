Météo - Des nuages et de la pluie ce samedi

(Belga) La nébulosité sera variable avec des averses, plus nombreuses dans le sud du pays samedi. L'après-midi, la nébulosité augmentera encore depuis la frontière française avec l'arrivée d'une zone de pluie et d'averses en soirée. Les maxima seront compris entre 6 et 11 degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Le temps sera venteux et variable avec des averses, qui pourraient temporairement avoir un caractère hivernal sur les hauteurs de l'Ardenne. En Flandre, le risque d'une averse diminuera temporairement et le temps deviendra généralement sec avec davantage d'éclaircies. L'après-midi, la nébulosité augmentera toutefois depuis la frontière française avec l'arrivée de quelques pluies en fin de journée. Les maxima seront compris entre 6 degrés en Ardenne et 11 degrés en plaine. Le vent sera assez fort, et à la mer fort, de secteur sud-ouest à ouest. Les rafales pourront atteindre 70 à 75 km/h. Dimanche, le ciel sera généralement nuageux avec de régulières averses qui transiteront depuis la mer du Nord vers notre pays. Ces averses pourront localement être intenses et accompagnées d'un coup de tonnerre et de rafales de l'ordre de 60 à localement 80 km/h. Les maxima seront compris entre 5 et 10 degrés sous un vent modéré à assez fort, par endroits même fort, d'ouest-sud-ouest tournant vers l'ouest-nord-ouest.