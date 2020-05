Météo - Les embellies suivies de quelques pluies en deuxième partie de journée

(Belga) Si la journée débutera sous le soleil dimanche, les embellies seront suivies de quelques pluies ou averses en cours d'après­-midi et en soirée, selon le bulletin matinal de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima oscilleront entre 13 et 17 degrés. Il y aura peu de vent.

La journée de dimanche débutera sous le soleil mais les nuages reviendront en cours de journée. Quelques faibles pluies ou averses feront ensuite leur apparition à partir de l'ouest en cours d'après­-midi. Les températures maximales varieront entre 13 et 15 degrés en Ardenne et le long du littoral, et entre 15 et 17 degrés dans les autres régions. Le vent sera faible à parfois modéré de sud à sud­-ouest, puis de direction variable, selon l'IRM. En soirée et durant la nuit, la nébulosité sera variable à parfois abondante. Les pluies ou averses se décaleront vers l'Ardenne puis quitteront notre pays vers l'est en seconde partie de nuit. Des nuages bas se formeront par endroits avec risque de brouillard, surtout sur le sud et l'est du pays. Les températures redescendront entre 5 et 9 degrés. Le vent sera faible. Lundi, le ciel restera encore assez nuageux. Une petite averse isolée restera possible sur l'est du pays. Les maxima varieront entre 13 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 16 degrés en Flandre. Le vent s'orientera au nord en devenant faible à modéré. Le soleil devrait faire son retour mardi, jusque jeudi, avec des températures plus douces qui atteindront 20 degrés. (Belga)