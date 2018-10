Météo - Un temps sec entre nuages et éclaircies

(Belga) Le temps sera sec mardi et la journée débutera, dans l'ensemble, avec du soleil et des nuages élevés. Ensuite, la nébulosité augmentera parfois sensiblement depuis le nord. Les éclaircies devraient rester assez généreuses dans le sud du pays, surtout le long de la frontière française, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima se situeront entre 9 et 13 degrés en Haute Belgique et autour de 14 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent sera modéré de secteur ouest; au littoral, généralement assez fort d'ouest-nord-ouest.

Mercredi, le temps sera très nuageux à couvert avec le risque de quelques gouttes de pluie ou de bruine, surtout dans la moitié est du pays. Les maxima devraient atteindre 12 à 14 degrés en Ardenne et 15 à 17 degrés ailleurs, d'après l'IRM. (Belga)