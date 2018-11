Météo - Une journée entre éclaircies et pluie

(Belga) En cours de matinée mercredi, des éclaircies seront encore possibles sur l'est du pays alors qu'ailleurs le ciel sera nuageux avec de légères pluies sur l'ouest, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). En cours de journée, la zone de pluie se déplacera vers l'est et en fin d'après-midi le nord-ouest du pays retrouvera un temps généralement sec avec des éclaircie. Les maxima oscilleront entre 11 degrés en Hautes-Fagnes à 15 degrés dans le centre. Le vent de sud se renforcera et deviendra parfois assez fort avec des rafales de 55 à 60 km/h en région côtière et sur les hauts plateaux de l'Ardenne, avertit l'IRM.

Jeudi matin, la nébulosité sera encore abondante en Ardenne avec par endroits des nuages bas ou un banc de brouillard. Ailleurs, le temps sera généralement sec avec des éclaircies, parfois larges. En cours de journée, le temps deviendra sec partout mais les nuages resteront nombreux en Ardenne. En soirée, une couverture de nuages élevés puis moyens envahira la Belgique depuis le sud. Les maxima oscilleront entre 9 et 13 degrés. Le vent faible ou modéré de sud-sud-ouest deviendra faible en s'orientant au sud-est. Toutefois, à la côte, il restera modéré. Vendredi, le temps sera ensoleillé avec toutefois des nuages d'altitude assez nombreux. Les maxima seront compris entre 13 et 14 degrés dans le centre du pays. Le vent sera généralement modéré de secteur sud. Durant la nuit de vendredi à samedi, une zone de pluie atteindra la Belgique, le vent devrait alors se renforcer, d'après l'IRM. (Belga)