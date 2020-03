Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, se dit rétabli du coronavirus

(Belga) Mikel Arteta, l'entraîneur espagnol du club de football d'Arsenal, a déclaré ne plus souffrir des symptômes du coronavirus. L'Espagnol de 37 ans avait révélé être positif au Covid-19 le 12 mars dernier. L'ensemble de l'équipe des Gunners avait été placée 14 jours en quarantaine à la suite de cette annonce. Arteta s'est confié dimanche soir à la chaîne de télévision espagnole La Sexta : "il m'a fallu trois ou quatre jours pour commencer à me sentir mieux, avec plus d'énergie, et laisser les symptômes derrière moi. Je vais très bien maintenant. Je sens que j'ai récupéré".

Le club anglais de Premier League n'a voulu prendre aucun risque alors que la pandémie de coronavirus est encore bien présente. Les entraînements qui devaient reprendre mardi n'auront pas lieu. "En raison de la situation actuelle, il est clair qu'il serait inapproprié et irresponsable de demander aux joueurs de revenir en ce moment", a déclaré le club du nord de Londres dans un communiqué. "Par conséquent, nos joueurs de l'équipe première masculine, les femmes et les joueurs du centre de formation restent tous à la maison. Restez chez vous et sauvez des vies". . (Belga)