Moins de sucres et de graisses dans nos aliments qu'il y a 5 ans

(Belga) La Fevia, la Fédération belge de l'industrie alimentaire, Comeos, la Fédération du commerce, et le SPF Santé publique, ont tiré lundi un premier bilan positif de cinq années d'efforts (2012-2017) visant à proposer des aliments plus "sains" aux consommateurs belges. Dans différentes catégories de produits transformés, les teneurs en sucres et en graisses saturées ont eu tendance à diminuer, si l'on tient compte avant tout des produits les plus consommés.

C'est notamment le cas des céréales pour petit-déjeuner, affirment les trois instances, qui font état d'une diminution moyenne de 5,8% de la présence de sucre dans ces paquets très appréciés des enfants. Ces chiffres, qui concernent l'évolution du produit de 2012 à 2017, ont été "pondérés en fonction de la part de marché des marques propres et des fabricants de marques". Les biscuits (-3,2%) et "produits de chocolat" (-1,2%) ont quant à eux vu leur teneur en graisse saturée diminuer dans l'ensemble, affirme le secteur. Ces douceurs faisaient partie de catégories de produits pointées dans la "Convention Alimentation Équilibrée" signée par le secteur et la ministre de la Santé publique en 2016, et qui visait à formaliser les efforts entrepris depuis plusieurs années dans l'objectif de lutter contre le surpoids et l'alimentation déséquilibrée. (Belga)