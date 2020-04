MSF agrandit son centre de triage à Tours et Taxis

(Belga) Médecins Sans Frontière (MSF) va agrandir son centre de triage et d'accueil de personnes migrantes ou sans-abri présentant des symptômes liés au Covid-19 sur le site de Tour et Taxis. La Ville de Bruxelles prêtera main forte à l'organisation humanitaire dès jeudi pour installer des lits et du mobilier supplémentaires, annonce-t-elle mardi dans un communiqué.

La structure d'accueil, gérée par MSF, le Samusocial et la Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés, offre une capacité d'accueil actuelle d'une cinquantaine de lits, extensible à 150 en cas de besoin. Dès jeudi, MSF et une quinzaine d'agents de la Ville mettront 36 lits supplémentaires à disposition. Une deuxième phase verra l'ajout de 60 nouveaux lits. "La Ville de Bruxelles a proposé son aide à MSF. Nous devons nous serrer les coudes et travailler ensemble vers un objectif commun. Nous savons que les risques d'exposition au Covid-19 sont augmentés pour les personnes vivant dans la rue. Il est important d'éviter tout risque de propagation du virus et d'assurer une surveillance médicale", ont souligné le bourgmestre Philippe Close et l'échevin du logement et patrimoine public Khalid Zian. Mardi, une trentaine de personnes contaminées ou suspectées d'avoir contracté le Covid-19 étaient prises en charge dans le centre de Tour et Taxis. (Belga)