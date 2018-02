Naissance d'un rhinocéros blanc et de trois tigres blancs dans un zoo en France

Un rhinocéros blanc et trois tigres blancs du Bengale, deux espèces victimes du braconnage dans le monde, sont nés début février dans un zoo du nord-est de la France, a annoncé mardi le parc animalier.

Une femelle rhinocéros blanc, prénommée Arenka et pesant 85 kilos, est venue au monde "le 1er février, après avoir été portée pendant 15 mois par Hekaw", s'est félicité dans un communiqué le zoo d'Amnéville (Moselle). Son père, "un géant de presque deux tonnes", se prénomme Benny, a ajouté le parc, qui compte "un des deux groupes de rhinocéros les plus importants d'Europe". Arenka est le quatrième bébé rhinocéros à naître dans ce zoo.

Shango, le premier rhinocéros blanc mis au monde au zoo le 1er décembre 2014, a rejoint jeudi dernier Beekse Bergen Safari Park, aux Pays-Bas, pour y devenir reproducteur et maintenir une pluralité génétique.

L'enclos des tigres blancs du Bengale a enregistré trois nouveaux arrivants, avec la naissance le 5 février, après 110 jours de gestation, d'un mâle, Mohan, et de deux femelles, Râni et Raja. "Les bébés sont élevés par leur mère, Orissa, et devront attendre deux mois avant d'être mis en présence de leur père Kantaji", a précisé le zoo.

Les deux espèces sont victimes d'un "braconnage meurtrier" dans le monde, rapporte le communiqué. "Chaque jour, quatre rhinocéros sont tués. Il en reste moins de 25.000 dans la nature" et "moins de 4.000 (tigres) dont un peu plus de 2.000 tigres du Bengale".