NBA: les joueurs australiens donnent 750.000 dollars pour les victimes des incendies

Les neuf joueurs australiens évoluant en NBA ont fait un don de 750.000 dollars (670.000 euros) pour aider aux secours des victimes des incendies ravageurs qui frappent leur pays et soutenir les futurs projets de reconstruction, a annoncé mardi l'instance.

Aron Baynes (Phoenix Suns), Jonah Bolden et Ben Simmons (Philadelphia 76ers), Ryan Broekhoff (Dallas Mavericks), Matthew Dellavedova et Dante Exum (Cleveland Cavaliers), Joe Ingles (Utah Jazz), Thon Maker (Detroit Pistons) et Patty Mills (San Antonio Spurs), en association avec la NBA et la fondation du syndicat des joueurs, ont souhaité "soutenir leur pays et les personnes courageuses qui se trouvent sur les lignes de front des feux de brousse", indique le communiqué.

"Nous avons le cœur brisé par les ravages que ces incendies provoquent partout dans notre pays. Nos pensées vont à nos familles, à nos amis et à tout le peuple australien", déclarent-ils.

Ce don devra "fournir un soutien aux organisations à travers le pays pour aider les efforts de secours immédiats et les projets de reconstruction à long terme", est-il précisé.

Les basketteurs australiens emboîtent le pas à un certain nombre de personnalités, telles l'actrice Nicole Kidman, la chanteuse Pink ou encore la tenniswoman Ashleigh Barty, ayant lancé des collectes de fonds ou effectué des dons pour les pompiers et les victimes des incendies qui ont fait 25 morts depuis septembre.

Plus de 1.800 maisons ont été réduites en cendres, de même qu'environ 80.000 km2, soit une superficie équivalente à l'île d'Irlande.