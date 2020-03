Netflix, fléau CO2: 64 millions de visionnages de Stranger Things reviennent à traverser en voiture toute l'Afrique 56782 fois

Netflix, la plateforme en ligne de streaming vidéo, connait une forte hausse des visions de ses films et séries grâce au confinement auquel doit s'astreindre une partie des populations européennes (et désormais américaines - voir le BILAN MONDIAL de ce vendredi 20 mars) en raison de la pandémie de coronavirus. Si on peut se réjouir de la diminution des émissions de CO2 liée à la baisse du trafic automobile, celle-ci est en partie annulée par l'accroissement du nombre de visionnages sur Netflix. Car le stream vidéo a un coût énergétique qui n'est pas anodin. Si l'envoi d'un SMS ou d'un message texte sur Whatsapp consomme peu d'électricité, il n'en va pas de même de la vidéo qui nécessite la transmission d'importantes quantités de données et donc davantage d'énergie pour faire circuler ces données des serveurs de Netflix jusqu'à votre écran, sans compter l'énergie pour refroidir les serveurs. Si elle peut être produite par une centrale nucléaire, un barrage, des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques, l'électricité est encore surtout produite dans le monde à partir de sources d'énergie fossiles (charbon, pétrole, gaz) et donc constitue une source d'émission de CO2 qui contribue au réchauffement climatique.

L'organisation SaveOnEnergy, active aux États-Unis et au Royaume-Uni a calculé et comparé l'émission de CO2 du visionnage de célèbres films et séries Netflix avec celle d'un déplacement en voiture. Et les chiffres sont impressionnants.

Ainsi, les 64 millions de visions de la saison 3 de la série Stranger Things émet autant de CO2 que la traversée complète en voiture de l'Afrique, entre le Maroc et la pointe de l'Afrique du Sud, effectuée 28.391 fois aller-retour (soit 56.782 traversées). Le thriller Birdbox a été vu 80 millions de fois, ce qui équivaut en émission de CO2 à accomplir 236 millions de kilomètres en voiture, soit la distance Londres-Istanbul aller-retour 38.879 fois.

D'autres comparaisons figurent dans les deux tableaux ci-dessous. Les distances sont en miles (l'unité utilisée dans les pays anglo-saxons, 1 mile = 1,6 km).

LES SERIES

LES FILMS