Neuf personnes sur dix respirent un air pollué, selon l'OMS

Plus de 90% de la population mondiale respire un air ambiant pollué, a averti mercredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui estime que la pollution est responsable de sept millions de morts chaque année.

"Au cours des 6 dernières années, les niveaux de pollution de l'air ambiant sont restés élevés et plus ou moins stables, avec des concentrations en baisse dans certaines régions d'Europe et des Amériques", relève l'OMS dans un communiqué.

"9 personnes sur 10 respirent de l'air contenant des niveaux élevés de polluants", pointe l'agence de l'ONU, un chiffre inchangé depuis la publication du dernier rapport de l'OMS à ce sujet il y a deux ans.

"La pollution de l'air nous menace tous, mais ce sont les personnes les plus pauvres et les plus marginalisées qui portent le poids du fardeau", a déclaré le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, cité dans un communiqué.

"On ne peut pas accepter que plus de 3 milliards de personnes – surtout des femmes et des enfants – continuent de respirer tous les jours des fumées mortelles émises par des fourneaux et des combustibles polluants à l'intérieur de leurs habitations", a-t-il ajouté.

Les conclusions de l'OMS s'appuient sur la qualité de l'air observée dans plus de 4.300 villes dans 108 pays (soit 1.000 villes de plus que lors du dernier rapport).

D'après ces données, environ 7 millions de personnes meurent chaque année des suites de l'exposition aux particules fines qui pénètrent profondément dans les poumons et dans le système cardiovasculaire, ce qui cause des affections comme les accidents vasculaires cérébraux, les problèmes cardiaques et le cancer du poumon.

L'activité humaine ne constitue pas la seule source de pollution de l'air. Les tempêtes de sable, en particulier dans les régions situées à proximité d'un désert, ont aussi une influence sur la qualité de l'air, selon l'OMS.

Selon le rapport, plus de 90% des décès liés à la pollution se produisent dans les pays à revenus faibles ou moyens, principalement en Asie et en Afrique.

Les statistiques montrent également que les lieux où les niveaux de pollution de l'air ambiant sont les plus élevés se trouvent au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie du Sud-Est, avec des moyennes annuelles de pollution qui dépassent souvent plus de 5 fois les limites fixées par l'OMS. Ce sont ensuite les villes à revenu faible ou intermédiaire d'Afrique et du Pacifique occidental qui sont les plus concernées.