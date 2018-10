Nicaragua: de fortes pluies ont fait 14 morts depuis début octobre

(Belga) Au moins cinq personnes sont décédées jeudi au Nicaragua après avoir traversé de manière "imprudente des cours d'eau gonflés par de fortes pluies, ce qui porte à 14 le nombre total de victimes depuis début octobre, a indiqué la présidence.

Des pluies torrentielles ont commencé à s'abattre lundi sur le pays et devraient se poursuivre dans les prochains jours, sous l'influence des basses pressions. Une alerte rouge a été décrétée mardi dans huit des 17 départements nicaraguayens, dont la capitale Managua, mais dix personnes sont décédées depuis. "Nous recommandons la prudence" à proximité des fleuves et rivières en crue, "afin d'éviter de nouvelles victimes", a préconisé la vice-présidente nicaraguayenne Rosario Murillo dans plusieurs médias officiels. Quatre personnes avaient déjà péri au cours de la première semaine d'octobre, après des pluies diluviennes provoquées par une dépression tropicale. Traversant ensuite les Caraïbes, cette dépression s'était renforcée, devenant l'ouragan Michael, avant de frapper plusieurs États américains. Selon un rapport officiel, près de 900 personnes ont dû se réfugier dans des abris temporaires ou chez des proches et au moins 327 ont regagné leurs maisons touchées par les inondations. Des dégâts ont été constatés dans 1.412 maisons inondées, dont 9 ont été entièrement détruites.