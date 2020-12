Noël: les recettes anti-Covid pour profiter de la fête

Offrez des pulls pour pouvoir aérer au maximum, mangez en quinconce, nommez un capitaine de soirée: profiter de Noël sans trop risquer de transmettre le coronavirus, c'est possible à condition de suivre quelques conseils d'experts, qui devraient permettre de "limiter la casse".

Même si la fête se passe en comité réduit (six personnes maximum) comme il est recommandé, il faut garder en tête que le repas de Noël, qui brasse souvent les générations, est une "occasion de transmission virale" puisque qu'on est "contraints" de retirer le masque, rappelle Santé publique France.

- Accolades

Evitez les bises en arrivant, gardez le masque et lavez-vous les mains. Restez prudent même si vous avez déjà eu le Covid-19, ou pensez l'avoir eu, car "l'immunité est capricieuse", a souligné le Dr Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches, jeudi sur RTL.

Les tests réalisés juste avant ne sont pas non plus "un totem d'immunité", a averti le ministre de la Santé, Olivier Véran.

Si vous avez besoin de contact, privilégiez les accolades, comme les Américains. Quant aux enfants, vous pouvez faire un petit bisou sur la tête: "c'est complètement acceptable" car le risque de transmission des enfants vers les adultes est moindre, selon l'infectiologue de Raymond-Poincaré.

- De l'air !

L'apéritif démarre, les masques tombent, on parle plus fort... Les postillons risquent de fuser. Il faut alors veiller à maintenir les distances (entre 1 et 2 mètres), surtout avec les personnes vulnérables. Et, par dessus tout, "aérer, aérer, aérer", comme l'a enjoint le Pr Eric Caumes, infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. En diminuant les particules virales en suspension (aérosols), la ventilation réduit "d'un facteur dix les contaminations", insiste le Dr Davido.

L'épidémiologiste Antoine Flahaut suggère même de remplacer le coin du feu par "une petite promenade" dehors. Et s'il fait trop froid, pourquoi ne pas glisser des pulls ou des châles sous le sapin ?

Entre deux gorgées ou bouchées, les médecins recommandent de remettre le masque, sans oublier de se recouvrir le nez. "Même si seulement une ou deux personnes le portent, ça va diminuer le nombre de contaminations", insiste le Dr Davido, rappelant que les masques bloquent 99,9% des grosses gouttelettes à risques, comme l'a montré cette semaine une étude parue dans Royal Society Open Science.

- Cadeaux: pas d'affolement

Peut-on piocher dans le même bol de chips ? "Il faudrait vraiment de grosses quantités de virus sur les mains" et "il n'y a pas de preuve scientifique de contamination par la digestion", rassure le Dr Davido. L'acide gastrique, notamment, "tue une partie du virus", explique-t-il.

De même, il est "illusoire" selon lui de ramener ses propres coupes de champagne ou couverts - qui sont de toute façon désinfectés au lavage.

Pour la distribution des cadeaux, pas de panique car "il n'y a pas de preuve de transmission indirecte du virus par les surfaces inertes". Il est tout de même mieux de se re-laver les mains avant.

- "Capitaine de soirée"

En préparant le repas, gardez le masque, mais pas la peine d'enfiler des gants. On peut désigner un ou une "capitaine de soirée", chargé d'aller chercher plats et boissons au cours du dîner, afin d'éviter les embouteillages en cuisine.

A table, placez-vous en quinconce, mettez une rallonge quand c'est possible, l'idée étant de maintenir les distances. On peut aussi faire deux tables, en séparant les plus vulnérables, et en regroupant les personnes d'un même foyer.

La formule buffet? Une fausse bonne idée "si c'est pour se retrouver tous à la +queue leu leu+" selon le Dr Davido.

A la fin du repas, on remet le masque. Et on ne s'attarde pas trop, bien que le couvre-feu soit exceptionnellement levé.

"C'est un grand galop d'essai qu'il faut essayer de réussir du mieux qu'on peut si on veut limiter la casse", a conclu l'infectiologue. Et empêcher une troisième vague.