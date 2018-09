Nombre record de participants attendu pour "Race for the Cure" ce dimanche

(Belga) L'asbl Think Pink attend plus de 20.000 participants à sa course et marche annuelle contre le cancer du sein "Race for the Cure", qui aura lieu le 30 septembre à Bruxelles, Namur et Anvers.

La dixième édition invite les participants de tous niveaux sportifs à bouger. Les candidats peuvent choisir entre un parcours de trois kilomètres (marche) et un autre de six kilomètres (course). L'objectif n'est pas d'absolument atteindre la ligne d'arrivée mais bien de soutenir la lutte contre le cancer du sein. Une femme sur huit en Belgique contracte la maladie, souligne l'organisation. L'an dernier, l'événement avait rassemblé 18.753 personnes. Cette année, 20.000 personnes sont déjà inscrites pour la course et la marche. D'autres participants peuvent encore s'inscrire en ligne jusque mercredi minuit ou sur place le jour-même. L'événement a lieu dans le Bois de la Cambre à Bruxelles, à L'Arsenal à Namur et au Linkeroever à Anvers.