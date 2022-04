Nombre record de visiteurs en 2021 pour le Jardin botanique de Meise

(Belga) Le Jardin botanique de Meise a enregistré un nombre record de visiteurs en 2021, a-t-il révélé mercredi dans son rapport annuel. L'établissement a ainsi accueilli 227.689 visiteurs l'année dernière, dont la plupart venaient de Bruxelles, du Brabant flamand et d'Anvers. "Nous sommes absolument ravis de ce chiffre", s'est réjoui le directeur Steven Dessein.

Le nombre de visiteurs est en hausse depuis plus de dix ans, à l'exception de l'année 2020, marquée par une légère baisse en raison du coronavirus. Selon M. Dessein, cela est dû à la vision à long terme qu'entretient le Jardin botanique, axée notamment sur la convivialité pour les familles et une meilleure infrastructure. Pour 2022, le Jardin espère faire au moins aussi bien que l'année dernière. Pour y parvenir, selon son directeur, il faudra construire un parking suffisamment grand et établir de meilleures connexions avec les transports en commun. (Belga)