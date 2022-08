Nos forêts wallonnes souffrent de la sécheresse et perdent déjà leurs feuilles: avec quelles conséquences?

Nouveau pic de chaleur en prévision pour les prochains jours : nous pourrions déjà atteindre localement les 30 degrés aujourd'hui. Ensuite, le thermomètre va grimper jusqu'à 33 degrés demain, 34 jeudi. Ces températures élevées et le manque de pluie sont difficiles à supporter pour nos forêts. Certains arbres se débarrassent prématurément de leurs feuilles, voire d'une branche entière.

Des températures élevées et un manque d'eau : ces conditions sont difficiles, notamment pour la forêt. Les arbres se débarrassent prématurément de leurs feuilles en ce moment, et parfois, de certaines branches. Il s'agit entre autres d'une stratégie de défense des arbres pour économiser leurs ressources.

Mais cette sécheresse répétée sur de nombreuses années risque d’épuiser les arbres. Les hêtres et épicéas, qui constituent 40% des forêts wallonnes, souffrent particulièrement. Ce sont des essences très sensibles aux attaques d'insectes, comme en 2018 lorsque les scolytes avaient attaqué les épicéas.

"Nous avons à la fois des résineux - des douglas, des épicéas, des pins - et du hêtre et du chêne qui sont mélangés de manière assez intime", explique Quentin Leroy, de l’Observatoire wallon de la santé des forêts.

Quand il fait chaud et sec, les arbres souffrent, et cela se voit : "Toute une partie du feuillage va virer au jaune, va se dessécher et va montrer que l'arbre est en état de stress".

"Au printemps, il sera plus faible"

C'est un mécanisme de défense naturel : "Les arbres ont besoin de transpirer pour pouvoir faire circuler la sève, et quand il n'y a plus suffisamment d'eau dans le sol, soit ils peuvent fermer les stomates, donc les pores des feuilles, mais ce mécanisme n'est pas suffisant donc à un moment donné, les feuilles finissent par tomber", explique Nicolas Dassonville, Chef de projet à la société royale forestière de Belgique.

Et cela a des conséquences sur le fonctionnement même l'arbre : "Quand il fait sa photosynthèse, il produit des sucres, et ceux-ci sont stockés pour l'hiver et pour le printemps suivant dans les racines et dans les branches. Si l'arbre a perdu ses feuilles prématurément, il aura fait moins de réserves avant l'hiver, et donc au printemps, il sera plus faible"

Entre 2016 et 2020, des périodes de sécheresse intense ont touché nos forêts. 2021 a été une année pluvieuse mais 2022 est à nouveau une année sèche. Même s'il n’y a pas de disparition massive d'arbre à craindre dans l'immédiat, le phénomène est inquiétant. La forêt wallonne couvre approximativement 556.200 hectares, soit un tiers du territoire wallon.