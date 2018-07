Nouveau le 1er août - L'humanité a consommé toutes les ressources de la planète

(Belga) Ce 1er août, l'humanité aura consommé la totalité des ressources que la planète peut renouveler en un an et pollué plus que ce qu'elle ne peut absorber. Elle vivra donc "à crédit" sur les ressources naturelles des générations futures jusqu'au 31 décembre, selon les calculs de l'ONG Global Footprint Network. Ce moment survient de plus en plus tôt chaque année.

Pour calculer ce "jour du dépassement", l'organisation tient compte de l'empreinte carbone, des ressources consommées pour la pêche, l'élevage, les cultures, la construction et l'utilisation d'eau. Il était tombé le 2 août l'année dernière et le 8 août en 2016. En 1970, le "jour du dépassement" avait été fixé au 23 décembre. Les émissions de CO2 représentent le plus important facteur de dépassement car elles comptent pour 60% de notre empreinte écologique globale, selon l'ONG. (Belga)