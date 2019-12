Nouveau le 1er janvier - Interdiction en Flandre de servir des boissons dans des gobelets jetables aux événements

(Belga) Dès le 1er janvier, il sera interdit de servir des boissons dans des gobelets jetables, des canettes ou des bouteilles en plastique lors de tous les événements en Flandre, de la fête de l'école aux festivals.

Les organisateurs d'événements pourront toujours acheter des boissons dans des bouteilles en plastique ou canettes mais les boissons servies aux visiteurs devront l'être dans des gobelets réutilisables. Une obligation de tri sera d'application derrière le comptoir pour les contenants jetables. Les organisateurs qui continuent à servir dans des contenants jetables seront tenus de prouver qu'ils en ramassent au moins 90%. A partir de 2022, ce sera 95%. Les règles seront plus strictes encore lors d'événements organisés par les autorités locales ou les institutions gouvernementales mais pas les écoles et les hôpitaux. De plus, à partir de 2022, les autorités ne pourront plus proposer d'assiettes et couverts jetables. (Belga)