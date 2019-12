Nouveau le 1er janvier - Nouveau code de déontologie pour les pharmaciens

(Belga) L'Ordre des pharmaciens appliquera un nouveau code de déontologie à partir du 1er janvier 2020. L'Autorité belge de la concurrence (ABC) lui a en effet imposé une amende de 225.000 euros, estimant fondées plusieurs plaintes de pharmaciens et de pharmacies poursuivis par l'Ordre pour des pratiques publicitaires relatives à des produits de parapharmacie.

Le nouveau code autorise par principe la publicité via un média social et l'utilisation de référencements payants comme Google AdWords. "Cette autorisation ne sera néanmoins pas absolue et sera subordonnée à certaines conditions. L'intérêt du patient et de la santé publique, ainsi que la crédibilité de la profession demeurent primordiaux", précise l'organisme professionnel. Ce code sera adapté régulièrement en fonction des évolutions du secteur et de la législation. Tous les cinq ans, il sera évalué et réformé si nécessaire.