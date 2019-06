Nouveau le 1er juillet - Des règles plus strictes pour la vente de cannabis légal

(Belga) Les règles concernant la vente de cannabis légal (léger) seront harmonisées à partir du 1er juillet. La vente et l'achat en ligne seront notamment interdits. Chaque importateur devra par ailleurs enregistrer son produit et fournir davantage d'informations aux autorités.

Le SPF Santé publique voit également ses prérogatives renforcées. "Jusqu'à présent, nous ne pouvions que donner un avertissement", rappelle Paul Van den Meerssche, inspecteur en chef du service public fédéral. "Si les règles ne sont pas respectées, le produit pourra être confisqué", ajoute-t-il. "Et ce n'est que lorsque toutes les conditions sont remplies que nous vérifions la teneur en THC. Le maximum de 0,2% du THC, substance psychoactive, n'est pas souvent dépassé, mais cela arrive." Ces règles plus strictes s'appliquent déjà aux cigarettes électroniques et aux produits à base de tabac, entre autres. Outre les ventes en ligne, les ventes individuelles sont également interdites: le produit doit être préemballé et doit également porter un timbre fiscal. De plus, aucune publicité annonçant un hypothétique effet positif sur la santé ne sera tolérée. Cette semaine, le SPF discute avec les parquets afin d'aboutir à une sorte de protocole sur la manière dont les magasins offrant du cannabis légal devraient être traités.