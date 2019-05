Nouveau le 1er juin - L'immunothérapie par cellules CAR-T remboursée pour deux formes de cancer du sang

(Belga) Une forme d'immunothérapie relativement récente en Belgique, utilisant des lymphocytes T génétiquement modifiés pour former des cellules "CAR-T", sera remboursée à partir du 1er juin dans le cadre du traitement de la leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) chez les enfants et jeunes et du lymphome diffus à grandes cellules B chez les adultes, a annoncé le cabinet de la ministre de la Santé publique.

Le remboursement devrait concerner une cinquantaine de patients lors de la première année, et davantage encore (90) la deuxième. Les hôpitaux actuellement reconnus comme centres spécialisés pour effectuer un tel traitement par cellules CAR-T sont les Cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles, le CHU de Liège - site Sart Tilman, et l'UZ Gent et l'UZ Leuven en Flandre. La leucémie aiguë lymphoblastique et le lymphome diffus à grandes cellules B sont deux formes de cancer du sang, la première touchant surtout un jeune public et le second les personnes âgées. (Belga)