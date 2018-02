Nouveau le 1er mars - Augmentation des montants des primes énergie et rénovation en Wallonie

(Belga) Les montants d'une douzaine de primes "Rénovation" et "Énergie" sont revus à la hausse à partir du 1er mars en Wallonie.

Certains montants doubleront, tripleront voire quadrupleront, si l'on additionne les avantages pour les ménages les moins favorisés (revenus annuels inférieurs à 21.900 euros) et le fait que les superficies concernées par les travaux seront revues à la hausse elles aussi. Actuellement, les primes les plus demandées portent sur le remplacement de la toiture, l'isolation du toit par l'entrepreneur et le remplacement des menuiseries extérieures. Pour cette dernière prime, par exemple, le montant de base maximal passera de 600 euros à 1.600 euros, et pourra même atteindre 4.800 euros pour les revenus inférieurs à 21.900 euros. L'ensemble des primes disponibles est publié sur le site internet energie.wallonie.be. L'an dernier, à peine la moitié des montants prévus pour les primes "Rénovation" ont trouvé preneurs (6,9 millions d'euros sur 15,5 millions prévus), et le bilan n'est guère plus positif pour les primes "Énergie" (19 millions sur 33). En réinjectant les budgets non utilisés sur une douzaine de primes (toiture, murs, chaudière biomasse, pompe à chaleur, menuiseries extérieures, etc), le gouvernement régional espère relancer une politique qui doit aider la Wallonie à atteindre les objectifs énergétiques fixés par l'Europe. La procédure administrative, elle, ne change pas. Les factures datées après le 1er novembre 2017 pourront bénéficier des nouveaux montants pour autant que les demandes soient reçues à partir du 1er mars 2018 et que les travaux aient fait l'objet d'un avertissement préalable. (Belga)