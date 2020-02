Nouveau le 1er mars - Les honoraires des dentistes indexés, certains soins dentaires plus chers

(Belga) En vertu de l'accord dento-mutualiste 2020-2021 conclu le 30 janvier dernier, les honoraires des dentistes seront indexés de 1,95% à compter du 1er mars. L'indexation a été calculée en fonction de l'inflation telle que mesurée par l'indice santé lissé. Les tarifs de plusieurs soins dentaires vont par ailleurs augmenter.

"Tant les honoraires que les remboursements seront augmentés dans une même proportion. Le reste à charge pour le patient ne sera donc pas modifié", a expliqué à Belga le porte-parole de la Société de Médecine dentaire, Michel Devriese. En revanche, les dentistes conventionnés pourront facturer plus cher toute une série de soins, tels que l'extraction dentaire ou pour certaines prothèses, sans que cette augmentation ne fasse l'objet d'un remboursement. Ces augmentations seront plafonnées et les traitements concernés représentent près de 25% de l'ensemble de tous les traitements. Les bénéficiaires de l'intervention majorée (BIM) et les moins de 18 ans ne sont toutefois pas concernés par ces augmentations. Ces mesures auraient normalement déjà dû intervenir au 1er janvier 2020 mais étant donné que l'accord entre les dentistes et les mutualités pour les années 2020-2021 n'a été conclu que le 30 janvier 2020, leur entrée en vigueur a été décalée de deux mois. L'accord dento-mutualiste s'applique pour une durée de deux ans et fixe, entre autres, les tarifs que les dentistes conventionnés peuvent appliquer. (Belga)