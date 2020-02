Nouveau le 1er mars - Les sacs en plastique pour fruits et légumes interdits à Bruxelles et en Wallonie

(Belga) Les sacs en plastique à usage unique pour fruits et légumes seront totalement interdits dans les magasins de Wallonie et de la Région de Bruxelles-Capitale à partir du 1er mars, même s'ils sont biosourcés et compostables à domicile. Cette interdiction s'applique à tous les magasins bruxellois et wallons, aux commerçants des marchés ainsi qu'aux vendeurs ambulants.

Les consommateurs sont invités à utiliser leurs propres emballages pour remplacer les sacs à usage unique: sacs en tissu, boîtes en carton, en plastique, en inox ou encore en verre. En Wallonie, l'usage de sacs en plastique à usage unique est déjà interdit aux caisses des magasins depuis décembre 2016. Depuis janvier 2018, ceux autorisés pour les fruits et légumes vendus en vrac devaient comporter une teneur minimale en matière biosourcée (40%) et être compostables à domicile. A Bruxelles, l'interdiction de l'utilisation des sacs de caisse remonte à décembre 2017. Les sacs pour fruits et légumes non biosourcés et compostables à domicile sont eux interdits depuis 2018. (Belga)