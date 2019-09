Nouveau le 1er septembre - L'abattage rituel sans étourdissement interdit en Wallonie

(Belga) L'interdiction de l'abattage des animaux sans étourdissement préalable entre en vigueur le 1er septembre en Région wallonne, à la grande satisfaction des associations de protection animale.

Dans la religion islamique, la coutume veut qu'à l'Aïd el-Kébir, on sacrifie une bête, le plus souvent un mouton, une chèvre ou un bovin mais sans l'étourdir au préalable, ce qui contribue à rendre la viande "halal". Le repas est ensuite partagé avec les membres de la famille, les voisins et les personnes plus pauvres. Cependant, une interdiction absolue de l'abattage sans étourdissement a été approuvée en 2017 en Flandre et en Wallonie. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier au nord du pays et le sera le 1er septembre au sud. Plusieurs organisations religieuses juives et musulmanes ont déjà introduit un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle.